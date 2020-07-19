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Dünya

Tebriz'de bir fabrikada yangın çıktı

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz kentinde selofan baskı yapan bir fabrikada yangın çıktı.

AA19 Temmuz 2020 Pazar 17:51 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 17:51
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Tebriz'de selofan baskı yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kontrol altına alınan yangında 4 kişi yaralandı.

İran'da son haftalarda meydana gelen gaz ve trafo patlamaları ile orman ve park yangınları, ülkeye yönelik dış kaynaklı saldırılar olduğu iddialarına yol açtı.

En son İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde 2 Temmuz'da meydana gelen ve paylaşılan görüntülerde patlama ya da yangın olduğu anlaşılan olayın nedenine ilişkin İranlı yetkililerin şu ana kadar açıklama yapmaması, olayda İsrail parmağının olduğu iddialarını gündeme getirmişti.

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