Tecavüz, pedofili, insan ticareti... FBI'dan Mossad'a, Bill Clinton'dan Prens Andrew'e kirli ağ

star.com.tr 31 Temmuz 2020 Cuma 14:57 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 15:08

Tecavüz, taciz ve pedofili dahil cinsel amaçlı insan kaçakçılığı gibi birçok suçtan yargılanan Epstein, Manhattan hapishane hücresinde asılı bulunmuştu.

Epstein'ın ölümünden sonra devam eden davada, İngiltere Prensi Andrew'den İsrail istihbarat servisi Mossad'a, ABD'nin eski başkanı Bill Clinton'a kadar uzanan kirli bir ağla ilgili çeşitli iddia ve ifadeler dünya kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.

2015 yılında Virginia Giuffre adlı bir kadının, çocuk yaşta Epstein tarafından Prens Andrew'le ilişkiye zorlandığını iddia ederek dava açmıştı.

İngiltere prensi suçlamaları reddederken, çocuk yaştaki Giuffre ile çekilmiş fotoğrafı, ortalığı karıştırdı.

Epstein'in eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ghislaine Maxwell de geçtiğimiz günlerde 'suç ortaklığı' suçlamasıyla gözaltına alındı.

2017'de rafa kaldırılan davanın dosyalarından birinde, Epstein'ı Virjin Adaları'ndaki bir adada, bir ABD başkanı tarafından ziyaret edildiği belirtiliyor.

Dosyada, muhtemelen Giuffre olduğu tahmin edilen bir tanığa, 'Adada Jeffery Epstein ve Bill Clinton ile birlikteyken başka kim vardı?' şeklinde bir soru yöneltiliyor.

Tanık, 'Burada Emmy ve 2 genç kız vardı. Maxwell de vardı.' diyor. Ancak tanık, Clinton’un kızlarla olan etkileşimleri hakkında ayrıntılı bilgi vermiyor.

'ÇOK KİŞİNİN İYİLİK BORCU VAR'

Aynı tanık, 2011 yılında avukatına, Epstein'ın 'Clinton'ın iyilik borcu var' diyerek güldüğünü. söyledi.

Tanık, 'Jeffrey, Bill Bill Clinton burada ne yapıyor?' diye sorduğumu hatırlıyorum… Gülerek, 'bana bir iyilik borçlu' dedi. Bana iyiliğin ne olduğunu asla söylemedi. Asla bilemezdim.' dedi.

Ayrıca dosyada Epstein'ın, çoğu kişinin iyilik borcu olduğunu söylediği belirtliyor.

İŞİN İÇİNDE FBI DA VAR

İddiaya göre FBI, tüm olup bitenlerden haberdardı.

Giuffre, daha önce Epstein'a dava açmasına yardımcı olmak için tüm kanıtların elinden aldığını, kanıt talep etmek için FBI ile temasa geçtiğini ileri sürüyor.

Giuffre, FBI bürosunun Epstein ve onun küçük çocukları hakkında uzun zamandır bilgi sahibi olduğunu ileri sürdü.

TRUMP DA ZİYARET ETTİ

Söz konusu dosyalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın da adı geçiyor.

Epstein'ın kurbanı olduğunu iddia edenlerden biri, Trump ve Epstein'in iyi arkadaş olduğunu, ancak Trump'ın onunla flört etmediğini ileri sürüyor.

Mossad iddiası

Gazeteciler Dylan Howard, Melissa Cronin ve roman yazarı James Robertson'ın araştırmaları sonucu yazılan 'Epstein: Dead Men Tell No Tales (Epstein: Ölüler Sır Vermez)' adlı kitapta, Epstein ve eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in Mossad için çalıştıkları iddia ediliyor.

Kitaba göre Epstein, Doğu Avrupa Yahudi kökenli İngiliz gazete kralı iş insanı ve Ghislaine'nin babası Robert Maxwell aracılığıyla Mossad'a katıldı.

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