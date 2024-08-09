Tecavüzcü İsrail askerini canlı yayına çıkardılar! Televizyonda iğrenç propaganda

Soykırımcı İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkoydukları bir Filistinliye tecavüz etmesine ilişkin görüntüler ortaya çıkmasının ardından skandal bir olay daha yaşandı.



İnfiale neden görüntülere İsrail'in katliam ortakları bile tepki gösterirken tecavüzcü askerlerden biri İsrail'in Kanal 14 televizyonuna çıkarıldı.

Sorguya alınan ve ardından serbest bırakılan tecavüzcü asker, kimliğinin belli olmaması için maske takarak kameraların karşısına geçti.

İşkence merkezinde yapılanların "Yahudileri onurlandırmak" için olduğunu söyleyen maskeli asker, Filistinlilere yapılan vahşeti savundu.

Tecavüzcü askerin canlı yayına çıkarılması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. "Bu iblisler cehennemin sunabileceği en kötü şeyleri hak ediyorlar" sözleriyle skandala sert tepki gösterildi.

ABD'DEN İSRAİL ASKERLERİNİN FİLİSTİNLİ MAHKUMA TECAVÜZÜNE TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkoydukları bir Filistinliye tecavüz etmesini İsrail'in kapsamlı şekilde soruşturması gerektiğini belirterek, "Herhangi bir mahkuma cinsel taciz ve tecavüze sıfır tolerans olmalıdır. Nokta. Bu, ABD'nin temel bir inancıdır." dedi.



SDE TEİMAN GÖZALTI MERKEZİ SIK SIK İŞKENCEYLE GÜNDEME GELİYOR



İsrail'in güneyinde bulunan, alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi, sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay yer alan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde, alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar tutulduğu ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

İsrail askeri polisi, bir Filistinliye tecavüz ettikleri suçlamasıyla 10 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmiş, gözaltına alınacak askerlerin direnmesi nedeniyle olaylar çıkmıştı.

İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler, yüzü maskeli ve silahlı askerler ve aşırı sağcı fanatik gruplar askeri üsse baskın düzenlemişti. Benzer gruplar akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu üsse zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde 2 askeri üsse baskın düzenlemesi, İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.