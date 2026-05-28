Dannon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, BM'nin İsrail'i çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet olaylarını belgeleyen "utanç listesi" olarak da bilinen "kara listeye" eklediğini aktararak bu karara tepki gösterdi.

Kararın "siyasi" olduğunu savunan Dannon, BM yetkililerini incelemeler yapmaya davet ettiklerini öne sürerken, Tel Aviv yönetimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin hapishanelerde tutulan Filistinlilerle görüşmesine izin vermiyor.

BM, çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet olaylarına ilişkin hazırladığı yıllık raporunu henüz kamuoyuna duyurmadı.

Öte yandan İsrail basını, BM'nin "kara listesine" eklenen kurumlar arasında İsrail Hapishane İdaresi'nin olduğunu aktarıyor.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten alıkonan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde kadın, erkek ve çocuk gözetilmeksizin sistematik olarak cinsel işkence ve tecavüze maruz kaldığına işaret ediyor.

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü'nden (PHRI) Kasım 2025'te yayımlanan verilere göre, Ekim 2023-Kasım 2025 arasında en az 98 Filistinli İsrail hapishanelerinde sistematik işkence, tıbbi ihmal, cinsel şiddet ve kötü muamele sebebiyle yaşamını yitirdi.