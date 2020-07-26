26 Temmuz 2020 Pazar 10:25 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 10:45

Libya’da gözler Sirte ve Cufra ’ya yöneldi. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinin sözcüsü Mustafa Mecai, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada tüm hazırlıkların tamamlandığını ve harekete hazır olduklarını söyledi ve şöyle devam etti: “ Ulusal Mutabakat Hükümeti hükümeti askeri ve siyasi anlamda Sirte’ye girme kararını aldı. Birlikler bir aydan daha uzun bir süredir Sirte çevresinde konuşlanmış durumda. Sirte yollarında acil durum ilan edildi. Harekete geçmeyi bekliyorlar. Bu müdahalenin bir hedefi de Hafter’in kontrolündeki petrol sahalarının Libya halkının iradesine geri almak.”

MÜDAHALE YENİ DEĞİL

Mecai, Mısır’ın tezkere kararını ise şöyle değerlendirdi: “ Mısır’ın Libya’daki savaşa dahil olması yeni bir şey değil. 4 Nisan 2019 yılında Hafter Trablus’a saldırdığında ona destek oldu. Uçaklarını, silahlarını ve askerlerini gönderdi. Bu tezkerenin bir anlamı yok. Bizi korkutmuyor. Mısır, BAE, Suudi Arabistan Fransa, Rusya ve Libya’yı bölmeye çalışan bütün güçlerin karşısında her türlü mücadeleye gireceğiz.”

TÜRKİYE’YLE İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Türkiye’nin El Vifak hükümeti ile anlaşmasının ardından savaşın seyrinin değiştiğine vurgu yapan Mecai sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin askeri desteği operasyonların başarıya ulaşmasını sağladı. UMH’nın asıl hedefi tüm Libya’da kontrolü sağlamak ve ülkeye istikrarı getirmek. Bu yolda Türkiye bizim yanımızda ve askeri anlamda bu çok önemli. Libya’nın tümünde kontrolü sağladığımızda ülkemizin yeniden imarında yine Türkiye ile işbirliği içinde olacağız.”

MALTA FRANSA’YA DERS VERDİ



Akdeniz’in stratejik öneme sahip ülkelerinden Malta, Libya’da terör örgütü lideri Hafter’i destekleyen Fransa’ya adeta ders verdi. Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Libya hükümeti ile yaptıkları anlaşma sayesinde 3 binden fazla düzensiz göçmenin sınırlarından içeri girmesini engelledik” sözleriyle Fransız mevkidaşına Libya’da destek vermesi gereken doğru adresi iletti. Avrupa’nın güney sınırlarının şu anda sadece bir veya iki Libya Sahil Güvenlik botu tarafından korunduğunu dile getiren Bartolo, “Ancak, Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığımız iş birliği neticesinde 3 binden fazla insanın güney sınırlarımızdan girmesini engelledik” diye konuştu.