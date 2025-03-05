Tehlike çanları Miçotakis hükümeti için çalıyor! Muhalefet harekete geçti

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ve muhalefet partileri Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yeni Sol ile Özgürlük Seyri, hükümete karşı ortak bir gensoruyu meclise sundu.

Gensoru metninde, 28 Şubat 2023 gecesi Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde ters istikametlerde, aynı ray hattı üzerinde giden iki trenin çarpışması sonucu 57 kişinin öldüğüne dikkat çekilerek, kazadan iki yıl sonra sorumluların bulunup cezalandırılmamış olmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Hükümetin tren kazasına neden olan altyapı koşullarında da sorumluluk payı olduğu görüşüyle, kazanın yıldönümü olan 28 Şubat'ta ülke genelinde geniş kapsamlı düzenlenen hükümet karşıtı eylemden sonra hükümete güven sorunu yaşandığı ileri sürüldü. Gensorunun nedeni olarak da hükümete bu nedenlerle duyulan güven kaybı gösterildi.

Gensoruya ilişkin görüşmeler bu akşam başlayacak ve mecliste 3 gün sürecek görüşmelerin ardından 7 Mart akşamı hükümet, parlamentoda yapılacak gensoru oylamasında güvenoyu isteyecek.