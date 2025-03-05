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Dünya

Tehlike çanları Miçotakis hükümeti için çalıyor! Muhalefet harekete geçti

Yunanistan'da Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine karşı ana muhalefetteki merkez sol PASOK partisi ve diğer sol partilerden milletvekilleri tarafından gensoru önergesi verildi. Miçotakis hükümeti için cuma güve güven oylaması yapılacak.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 20:26 - Güncelleme:
Tehlike çanları Miçotakis hükümeti için çalıyor! Muhalefet harekete geçti
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ve muhalefet partileri Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yeni Sol ile Özgürlük Seyri, hükümete karşı ortak bir gensoruyu meclise sundu.

Gensoru metninde, 28 Şubat 2023 gecesi Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde ters istikametlerde, aynı ray hattı üzerinde giden iki trenin çarpışması sonucu 57 kişinin öldüğüne dikkat çekilerek, kazadan iki yıl sonra sorumluların bulunup cezalandırılmamış olmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

HÜKÜMET GÜVENOYU İSTEYECEK

Hükümetin tren kazasına neden olan altyapı koşullarında da sorumluluk payı olduğu görüşüyle, kazanın yıldönümü olan 28 Şubat'ta ülke genelinde geniş kapsamlı düzenlenen hükümet karşıtı eylemden sonra hükümete güven sorunu yaşandığı ileri sürüldü. Gensorunun nedeni olarak da hükümete bu nedenlerle duyulan güven kaybı gösterildi.

Gensoruya ilişkin görüşmeler bu akşam başlayacak ve mecliste 3 gün sürecek görüşmelerin ardından 7 Mart akşamı hükümet, parlamentoda yapılacak gensoru oylamasında güvenoyu isteyecek.

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