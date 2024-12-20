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Dünya

Tehlikeli bölgede gerilim: Çin'den Filipinler uçağına önleme

Çin, Filipinler'e ait bir uçağı, Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında egemenlik ihtilafına konu olan Scarborough Sığı'ndan uzaklaştırdığını açıkladı.

AA20 Aralık 2024 Cuma 16:52 - Güncelleme:
Tehlikeli bölgede gerilim: Çin'den Filipinler uçağına önleme
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Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, yaptığı açıklamada, "C-208" tipi uçağın, Çinlilerin "Huangyan Adası" olarak adlandırdığı resifin hava sahasına yasa dışı girdiği belirtti.

Sahil güvenlik birimlerinin durumu yakından izlediğini ve hava aracını uyararak bölgeden uzaklaştırdığını kaydeden Liu, "Huangyan Adası, Çin'in tarihsel egemenliğinin olduğu bir yerdir. Filipin tarafının eylemleri Çin'in egemenliğini ihlal etmekte, hava ve deniz kazası riskine yol açmaktadır. Filipinler'i ihlallerine ve provokasyonlarına derhal son vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

- SCARBOROUGH SIĞI

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan deniz bendi Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüştü. Sürtüşmelerin ardından Çin, resifin kontrolünü ele geçirmişti.

- GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

  • Çin uçağı
  • Filipinler egemenlik
  • Scarborough Sığınma
  • Suçu sonuçlar

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