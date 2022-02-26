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Dünya

Tehlikeli gelişme! Fransa donanması, Rus gemisini durdurdu

Fransa donanması, Manş Denizi'nde Rusya'ya ait içinde yüzlerce otomobil bulunan gemiyi durdurdu. Rusya'nın Paris Büyükelçiliği, 'Manş Denizi'nde Rusya'ya ait kargo gemisi alıkonuldu. İzahat istiyoruz.' açıklamasını yaptı.

26 Şubat 2022 Cumartesi 13:55 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:26
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Rusya, Manş Denizi'ndeki bir kargo gemisine Fransa'nın el koyduğunu açıkladı. Paris'teki Rus Büyükelçiliği, Fransa'dan el koymaya dair bir bilgi almaya çalıştıklarını savunuyor.

Fransız deniz polisi, Cumartesi gününün ilk saatlerinde bir Rus şirketine ait geminin yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.

BBC, Rusya'nın St. Petersburg kentine doğru giden gemiye Fransız donanması tarafından el konulduğunu bildiriyor. Fransız yetkili, Avrupa Birliği'nin ilan ettiği yaptırımların ardından harekete geçtiklerini söyledi.

Boulogne-Sur-Mer limanına yönlendirilen 127 metre uzunluğundaki geminin adı, Baltic Leader. Fransız yetkili, Rus kargo gemisinin sahibi olan şirketin AB yaptırımlarının hedefinde olduğunu aktardı.

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