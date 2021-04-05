Tehlikeli rekabet: Rusya bunalıma girecek ABD ve Çin büyüyecek

Star.com.tr 05 Nisan 2021 Pazartesi 18:36 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 19:11

Dünya ekonomisinin son 50 yıldır en hızlı büyümesinin bu yıl olması bekliyor. Bu hızlı büyüme bile devletlerin pandemi öncesi dönemine dönmesinin imkansız olduğu iddia edildi.

IMF tarafından dünyanın altı aylık ekomonik durumu hakkında yapılan online toplantısına liderlik eden ADB iç piyasaya trilyonlarca dolarlık bütçe teşvikini pompaladığını ve küresel ekonominin koruyucusu rolünü sürdürdüklerini iddia etti. ABD Başaknı Biden, Cuma günü ellerine ulaşan rapora göre Ağustos'tan bu yana en büyük işe alımın Mart ayında gerçekleştirildiğini söyledi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de 2020 yılında belli alanlarda üreticilere destek sağladı fakat bu senenin başında pandeminin ülkesinde görülmediğini iddia ederek bu yardımları veremeyi sonlandırdı.

Çin 2008 ekonomik krizinden beri en kötü senesini geçirirken dünyaya aşı satarak Kovid-19 dönemi krizden daha az etkilenerek çıkacağı iddia ediliyor.

Kovid-19'un en çok etkilediği yerlerin başında gelen Avrupa'nın aşı ve maske savaşlarındanda anlaşılacağı üzere mali olarak dibe vurmuş olmalarından hızlı aşılama ve kontrollü geçiş döneminde üreticilere daha fazla destek vererek 2021 yazına ekonomik düzelme ile girebilme ihtimalleri üzerinde duruluyor.

IMF'nin geçen hafta yaptığı açıklamada, "Dünya üzerinde genel görünüm iyileşirken, aşıların henüz tüm ülkelerde olmaması ve orantısız dağılımı çok fazla insan işini kaybetmesine ve fakirleşme ile karşı karşıya kalınacağı anlamına geliyor." denildi.

Kovid-19'un ikinci senesinde ABD ve Çin sıçrama yaparken, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Japonya küçülüyor. Pandemi döneminde yükselme eğilimi göstren Brezilya, Rusya ve Hindistan gibi ülkeler grafik olarak ekonomik bunalıma gireceklerin başında geliyor.

1960'dan bu yana en hızlı büyümenin olacak yılın bu sene olacağı ihtimali, ülkelerin vatandaşlarını ne kadar hızlı aşılayacakları ve yeni gelişen Kovid-19 varyantlarının ne kadar uzun süre etkili olmaya devam edeceği ile doğru orantılı olduğu iddia ediliyor.

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