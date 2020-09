Tehlikeli takip! ABD donanması üzerinden yakın geçiş yaptılar

İran yapımı droneler tarafından çekildiği ifade edilen, ABD'ye ait USS Nimitz uçak gemisi ve geminin güvertesine park edilmiş savaş uçaklarını gösteren görüntüler yayınlandı.

İran Devrim Muhafızları'ndan Tuğamiral Alireza Tangsiri, USS Nimitz'e savaş gemileri, iki adet torpido, iki küçük devriye savaş gemisi ve sahil güvenlik botunun eşlik ettiğini bildirdi.

Orta Doğu sularında devriyeleri denetleyen ABD Donanması'nın Bahreyn merkezli 5. Filosu, İran medyasının haberi hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.

USS Nimitz ve diğer birkaç ABD savaş gemisi geçen hafta Cuma günü Hürmüz Boğazı'nı geçti. ABD Donanması, Nimitz'in varlığını planlanmış bir manevra olarak nitelendirdi.

Son 10 yılda Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'ndeki ABD savaş gemilerinin fotoğraflarını düzenli olarak yayınlıyor. İran, fotoğrafların gözetleme uçakları tarafından çekildiğini öne sürüyor. 2019 yılında ABD savaş gemisi USS Dwight D Eisenhower ve Basra Körfezi'ni geçen diğer birkaç savaş gemisinin bir fotoğrafı da yayınlandı.

#IRGC released aerial surveillance images of the #US aircraft carrier USS Nimitz in #PersianGulf waters saying all movements of the American fleet are being monitored by IRGC navy drones pic.twitter.com/KaaRkzR076