star.com.tr 01 Şubat 2021 Pazartesi 20:43 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 20:49

İsrail Hava Kuvvetlerine ait F-35 savaş uçağı Lübnan üzerinde alçak uçuş yaparken görüntülendi.

Lübnan Hizbullahı, ülke üzerinde İsrail Hava Kuvvetlerine ait F-35 savaş uçağının alçak uçuş yaptığı anlara dair fotoğrafları yayınladı.

Sosyal medyada yer alan görüntüler, İsrail F-35'lerine ait operasyonel görüntüler önemli tartışmalara neden oldu.

İsrail Hava Kuvvetleri yetkilileri, F-35 savaş uçağının Lübnan üzerinde ne tür bir faaliyet içerisinde olduğuna dair herhangi bir bilgi vermeyi reddetti.

6 طائرات من نوع F-15. إسرائيلية معادية كانت تحلق في الأجواء اللبنانية لساعات .#عدوان_على_السيادة pic.twitter.com/td3GTGhtgb — علي شعيب ���� 2️⃣ (@alishaib1970) January 25, 2021

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