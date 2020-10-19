'Tek Çin Politikası' bölgeyi karıştırmaya devam ediyor! Sahil şeridine DF-17 füzeleri konuşlandırıldı

star.com.tr 19 Ekim 2020 Pazartesi 19:35 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 19:42

South China Morning Post, anonim bir askeri kaynağı referans göstererek Çin'in en gelişmiş hipersonik füzesi DF-17'nin PLA tarafından konuşlandırıldığını aktardı. Ajansın bildirdiğine göre , Çin'in doğusunda ve Tayvan'ın tam karşısında yer alan Fujian ve Zhejiang eyaletlerindeki üslere yerleştirilen füzeler PLA'nın daha kısa ve daha az menzile sahip eski DF-11 ve DF-15 füzelerinin yerini alacak.

DF-17 orta menzilli hipersonik füzenin PLA'nın adanın doğusundaki Taitung ve Hualien'deki Tayvan hava kuvvetleri üslerine doğrudan saldırmasını sağlayabileceğinin belirtilmesi Tayvan cephesinde endişe yarattı. DF-17 orta menzilli hipersonik füze, hem konvansiyonel hem de konvansiyonel olmayan savaş başlıklarını 2.000 kilometreden fazla menzillere taşıyarak sesin 5 kat üstü hıza (Mach-5) ulaşabiliyor.

Tayvan medyası ayrıca, PLA'nın olası operasyona hazırlık olarak kıyı bölgesine J-20 gizli savaş uçakları ve Deniz Piyadeleri birimleri konuşlandırdığını belirtti.

Çinli askeri analistler, raporların sadece spekülasyondan ibaret olduğunu düşünmekle birlikte, önlenmesi imkansız olan PLA füzesinin ayrılıkçılar olarak nitelendirilen Tayvan'ı etkili bir şekilde caydırabileceğini, Tayvan Boğazlarını kontrol edebileceğini ve yabancı müdahaleleri uzak tutabileceğini belirtti.

Bazı uzmanlar, Güney Kore, Japonya, Tayvan adası ve ABD savaş gemilerine konuşlandırılan THAAD, SM-3 ve Patriot füzelerini içeren ABD hava savunma sistemlerinin DF-17'ye karşı yetersiz kalacağını düşünüyor.

Çin, Tayvan'ı "Tek Çin Politikası" kapsamında ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Bölgede Çin için Her ikisi de ABD tarafından desteklenen Hindistan ve Tayvan olmak üzere iki cepheli bir savaşın başlama ihtimali göz ardı edilemez nitelikte.