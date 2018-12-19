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Tek kullanımlık plastik ürünler yasaklanıyor

Avrupa Birliği tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklama kararı aldı.

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Avrupa Birliği (AB) plastik tabak, kaşık, çatal, bardak, kulak temizleme çöpü, plastik şişe gibi bir defa kullanılmaya elverişli ürünleri yasaklama kararı aldı. Yasak 2021 yılında yürürlüğe girecek. Avrupa Parlamentosu çevreyi ve denizleri kirleten plastik atık miktarının azaltılmasını öngören tasarının ayrıntıları üzerinde anlaştı.
 
AB Komisyonu deniz kirliliğinin yüzde 80'inin tek kullanımlık plastik ürünlerden meydana geldiğini ve getirilen yasağın  çevreye olumlu yansıyacağını açıkladı. Komisyon, 2030 yılına kadar çevreye verilen maddi zararın 22 milyar Euro azaltılabileceğini ve 6.5 milyar Euro'nun da tüketicinin cebinde kalacağını bildirdi.
 
AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans kararı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, “Bu anlaşma insanlarımızı ve gezegenimizi korumamıza yardım edecek. Avrupa, plastik atıkların büyük bir problem olduğunun farkında” dedi.

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