Tek umutları Türkiye! Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesine kilitlendi

Dünya, Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşmasına yeniden işlerlik kazandırmasını bekliyor. Ukrayna-Rusya savaşında Rus tarafının Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi, savaşa yeni bir boyut kazandırdı. Ankara ve Moskova'dan peş peşe gelen açıklamaların ardından dünya gözünü yeniden Türkiye'ye çevirirken, Başkan Erdoğan'ın oynayacağı kilit role de geniş yer ayrıldı. Bloomberg, Erdoğan-Putin zirvesi için tarih verdi. Merakla beklenen Erdoğan - Putin zirvesi için geri sayıma geçildi. Kremlin Sözcüsü Peskov, iki liderin yakın zamanda bir araya geleceğini söyledi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK TEYİT ETTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak. Soçi ziyaretinde tahıl anlaşmasında yeni aşama olabilir" diyerek zirvenin yapılacağını teyit etti.

Ankara ve Moskova'dan peş peşe gelen açıklamalar sonrası gözler bir kez daha Türkiye'nin atacağı adımlarda. Daha önce tahıl girişimin hayata geçmesinde kritik bir rol oynayan Erdoğan'ın Putin ile bir araya gelecek olması anlaşmanın yeniden hayata geçirilebileceği umutlarını alevlendirdi. Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP görüşmenin ana maddelerinden birisinin tahıl anlaşması olacağını yazdı.

Erdoğan'ın hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğuna vurgu yapan AFP, haberinde şu ifadelere yer verdi: "Erdoğan, Moskova ve Kiev'le olan iyi ilişkilerini, iki tarafı resmi barış görüşmelerine getirmek için kullandı. Putin ile en son geçen Ekim ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da şahsen görüşmüştü."

8 EYLÜL'Ü İŞARET ETTİLER

"Erdoğan Tahıl Anlaşmasını Görüşmek İçin Gelecek Hafta Putin'le Görüşmeyi Planlıyor" başlığını atan ABD merkezli Bloomberg kritik görüşmenin tarihini açıkladı. Haberde "İki Türk yetkiliye göre Erdoğan, Yeni Delhi'deki 20'ler Grubu Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitmeden önce 8 Eylül'de Rusya'ya gidebilir" ifadesine yer verildi.

Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurları ile paylaşan Katar merkezli Al Jazeera "AK Parti Sözcüsü Çelik Erdoğan'ın yakında Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentini ziyaret edeceğini ve Karadeniz tahıl ihracatı anlaşmasıyla ilgili gelişmeler olabileceğini söyledi" dedi.

Londra merkezli Middle East Eye ise görüşmenin 4 Eylül'de yapılacağını yazdı.

Berliner Zeitung bu gelişmeyi "Putin'le önemli görüşme: Erdoğan Rusya'ya gidiyor" başlığı ile okurlarına duyurdu. Alman gazete "Toplantı yakında Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de gerçekleşecek. Diğer konuların yanı sıra, tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması da tartışılacak" dedi.

ABD merkezli Newsweek "Peskov, Rusya Devlet Başkanı ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir toplantı yapmaya hazırlandığını doğruladığı" dedi.

France 24 iki tarafın da görüşmenin gerçekleşeceğini teyit ettiğini ancak henüz tarihin belli olmadığını yazdı.

Al Monitor bu gelişmeyi "Türkiye Ukrayna tahıl anlaşmasını kurtarmaya çalışırken Erdoğan Soçi'de Putin'le buluşacak" başlığı ile okurlarına duyurdu.

İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022'de, ardından 19 Mart 2023'te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.

Haberde "Hayati önem taşıyan tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması, Soçi'deki Türk ve Rus cumhurbaşkanlarının gündeminin ilk sıralarında yer alacak" denildi.

CNN Yunanistan , Erdoğan'ın tahıl anlaşması için Putin ile görüşeceğini yazdı.

Alman ZDF haberinde "Tahıl anlaşması beklemede. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, girişimi yeniden başlatmak amacıyla mevkidaşı Putin ile görüşmek üzere yakında Rusya'ya gitmek istiyor" ifadelerine yer verdi.

Frankfurter Reundschau "Erdoğan Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor" dedi ve iki liderin görüşmesinin tahıl anlaşmasına odaklanacağını yazdı.

Yunan Kathimerini gazetesi ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın Karadeniz'den tahıl ihracatına izin veren anlaşma konusunu Vladimir Putin ile görüşmek üzere yakında Rusya'yı ziyaret edecek" dedi.

YUNAN BASINI ERDOĞAN - MİÇOTAKİS ZİRVESİNİ YAZDI

Komşu basını bu haberin haricinde Erdoğan - Miçotakis zirvesine de geniş yer ayırdı.

Yunan basını iki liderin önümüzdeki ay gerçekleşecek BM zirvesinin oturum aralarında görüşebileceğini yazdı.

In.gr "İki liderin görüşmesi BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşecek' dedi. Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis'in açıklamalarına yer veren Proto Thema haberinde 'Hükümet temsilcisi, toplantının Eylül ortasında BM Genel Kurulu oturum aralarında yapılacağını duyurdu" ifadesine yer verdi.