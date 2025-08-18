İSTANBUL 30°C / 21°C
Teklif binlerce km öteden geldi! Lambie: Gazze'ye barış gücü gönderelim

Avustralyalı Senatör Lambie, BM'nin Gazze'ye yardım için barış gücü göndermesi gerektiğini söylerken Avustralya, aşırı sağcı İsrailli milletvekilinin ülkeye girişine izin vermedi.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 10:44
SBS News'in haberine göre .Avustralyalı Senatör Jacqui Lambie, "Çoğu Avustralyalı gibi ben de aç çocukların ve çaresiz haldeki ebeveynlerin fotoğraflarıyla ve görüntüleriyle dehşete düşüyorum." dedi.

Lambie, açlık ve yetersiz beslenmenin sürdüğü Gazze'de acil yardıma ihtiyaç olduğunu belirterek, BM'nin bölgeye barış gücü göndermesi gerektiğini ifade etti.

Gıda yardımı için insani koridor oluşturulmasının önemini vurgulayan Lambie, Gazze'deki çocukların açlıktan ölmesini engellemek için gönderilecek barış gücünün gıda yardımlarını koruyup ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını kaydetti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de olanları inkar ettiğini belirtmiş ve eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamıştı.

AVUSTRALYA, AŞIRI SAĞCI İSRAİLLİ MİLLETVEKİLİNİN ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERMEDİ

Avustralya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi milletvekili Simcha Rothman'ın nefret söylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle vize başvurusunu reddederek ülkeye girişini izin vermedi.

Avustralya Yahudi Derneği'nin daveti üzerine ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Rothman, Yahudi okulları ve sinagoglarda bir dizi konuşma yapması ve son dönemde yaşanan antisemit saldırıların mağdurlarıyla bir araya gelmesi planlanıyordu. Rothman'ın Avustralya'ya uçmasından saatler önce vize başvurusunun iptal edildiği belirtildi.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Rothman'ın vize başvurusunun reddedildiğini ve üç yıl boyunca tekrar başvuramayacağını aktararak, "Hükümetimiz ülkemize gelip bölünme fikrini yaymak isteyenlere karşı sert bir tutum sergilemektedir. Eğer Avustralya'ya nefret ve bölünmeye dair mesajlar yaymak için geliyorsanız, sizi burada istemiyoruz" dedi.

