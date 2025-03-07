İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2025 Cuma / 8 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4905
  • EURO
    39,5528
  • ALTIN
    3418.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Teklif masaya geldi! Ukrayna için 5. madde önerisi
Dünya

Teklif masaya geldi! Ukrayna için 5. madde önerisi

NATO üye ülkelerinin, Avrupa veya Kuzey Amerika'da bir veya daha fazlasına karşı yapılacak silahlı bir saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı konusunda mutabık olmasını ve saldırıya uğrayan üye ülkeye yardımcı olunmasını düzenleyen 5. maddeye işaret eden İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'nın üye olmadan NATO'nun güvenlik kapsamına alınmasını önerdi.

AA7 Mart 2025 Cuma 07:56 - Güncelleme:
Teklif masaya geldi! Ukrayna için 5. madde önerisi
ABONE OL

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'nın NATO üyesi olmadan ittifakın üye ülkeler için öngördüğü güvenlik kapsamı altına alınmasını önerdi.

Meloni, Brüksel'deki olağanüstü AB Liderler Zirvesi'nin çıkışında İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'ya Avrupa'dan barış gücü askerleri göndermek yerine daha kalıcı çözümler düşünmeleri gerektiğini ifade eden Meloni, bunu etkili bir çözüm olarak görmediğini söyledi.

Meloni, NATO üye ülkelerinin, Avrupa veya Kuzey Amerika'da bir veya daha fazlasına karşı yapılacak silahlı bir saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı konusunda mutabık olmasını ve saldırıya uğrayan üye ülkeye yardımcı olunmasını düzenleyen 5. maddeye işaret ederek, "NATO'nun 5. maddesinin genişletilmesi daha kalıcı bir çözüm olabilir. Bu NATO'ya girmekten farklı bir şey ancak NATO ülkelerinin sahip olduğu kapsamın, Ukrayna'ya da genişletilmesi anlamına geliyor. Bu istikrarlı, kalıcı ve etkili bir güvenliğin garantisi olacaktır. Bu nedenle masaya koyduğumuz önerilerden biri bu." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "yeniden silahlanma" olarak açıkladığı plana değinen Meloni, "Yeniden silahlanma bence uygun bir ifade değil. Savunma konusu, hammaddeler ve birçok başka alanı kapsıyor. Vatandaşlara net mesaj vermiyoruz." yorumunu yaptı.

AB, Ukrayna'ya askeri destek taahhüdünü yineledi

Trump'tan Ukrayna-Rusya mesajı

Zalujnıy: ABD dünya düzenini yok etti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.