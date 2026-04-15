İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7533
  • EURO
    52,791
  • ALTIN
    6917.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tekne faciasında acı bilanço: Yüzlerce mülteci kayboldu
Dünya

Tekne faciasında acı bilanço: Yüzlerce mülteci kayboldu

UNHCR Bangladeş Ofisi, Arakanlı Müslümanlar ve Bangladeş vatandaşlarını taşıyan bir teknenin Andaman Denizi'nde alabora olduğunu duyurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 250 kişiden haber alınamıyor. Komiserlik, Arakanlı mültecilere yönelik yardımların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 10:36
Tekne faciasında acı bilanço: Yüzlerce mülteci kayboldu
ABONE OL

Andaman Denizi'nde yaşanan tekne faciası yüzlerce Arakanlı Müslüman ve Bangladeş vatandaşının hayatını tehlikeye attı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, şiddetli rüzgar ve aşırı kalabalık nedeniyle alabora olan teknedeki 250 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Facia, Rohingya mültecilerinin içinde bulunduğu insani krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

UNHCR'DEN ANDAMAN DENİZİ'NDEKİ FACİAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Bangladeş Ofisi, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) ve Bangladeş vatandaşlarını taşıyan bir teknenin Andaman Denizi'nde alabora olması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 250 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

UNHCR Bangladeş ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Arakanlı mültecileri ve Bangladeş vatandaşlarını taşıyan bir teknenin şiddetli rüzgar, dalgalı deniz ve aşırı kalabalık nedeniyle Andaman Denizi'nde alabora olduğunu açıkladı.

250 KİŞİ DENİZDE KAYBOLDU: ARAKANLILAR İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Açıklamada, teknede aralarında kadın ve çocukların da olduğu 250 kişinin denizde kaybolduğu ifade edildi.

Bu olayın Arakanlı Müslümanların durumunu gözler önüne serdiği belirtilen açıklamada, Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere yönelik yardımların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

  • Arakanlı Müslümanlar
  • UNHCR
  • Andaman Denizi
  • Rohingya mültecileri
  • tekne faciası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.