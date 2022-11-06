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Dünya

Teknik sorun mu, korku mu? Bahane öne sürerek Türkiye'ye giriş yapmadı

Yunanistan'ın Orta Makedonya Bölge Başkanı Apostolos Tzitzikostas, bir programa katılmak için feribotla geldiği İzmir'de, gümrükte isim benzerliğinden dolayı yaşanan teknik sorundan dolayı gecikmesini bahane ederek, Türkiye'ye giriş yapmaktan vazgeçti.

AA6 Kasım 2022 Pazar 01:20 - Güncelleme:
Teknik sorun mu, korku mu? Bahane öne sürerek Türkiye'ye giriş yapmadı
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, merkezi Selanik'te bulunan Orta Makedonya Bölge Başkanı Tzitzikostas, İzmir'de 7-8 Kasım'da düzenlenecek Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere feribot seferiyle Türkiye'ye geldi.

GİRİŞ YAPIP PROGRAMINA DEVAM EDEBİLİRDİ

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, İzmir'de gümrük işlemleri sırasında diğer yolcularla kimlik kontrolü yapılan Tzitzikostas, giriş kısıtlaması bulunan biriyle isim benzerliğinden kaynaklanan teknik sorundan dolayı bir süre yerel makamlarca misafir edildi. Yerel makamlar, sorunun giderilmesinin ardından Tzitzikostas'a İzmir'e giriş yapıp programına devam edebileceğini bildirdi.

Ancak Tzitzikostas, yetkililere, giriş yapmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Tzitzikostas, aynı zamanda Avrupa Birliğine bağlı Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanlığı görevini yürütüyor.

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