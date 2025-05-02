Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaya yapacağı ziyaret, Rum basınında kuzeydeki gelişmelere ilgiyi artırdı.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basını, 1 Mayıs'ta başlayan ve 4 Mayıs'ta sona erecek TEKNOFEST ve festivalde verilen mesajların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye ilişkin destek mesajlarını yakından takip ediyor.

Kathimerini Kıbrıs gazetesi, Türk savunma sanayisi ürünlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı festivalde KKTC'de sergilendiğine işaret etti.

TEKNOFEST'in havacılık, uzay ve teknoloji konularında dünyada düzenlenen "en büyük festival" olduğuna dikkat çekilen haberde, insansız hava aracı (İHA) gibi yerli savunma sanayi ürünlerinin festivalde sergilendiği vurgulandı.

Haberde, SoloTürk'ün yanı sıra Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ANKA III İHA ve Türkiye'nin ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin son yıllarda KKTC semalarında yaptığı gösteri uçuşlarının uluslararası toplumun ilgisini çektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta TEKNOFEST'e katılımının beklendiği ifade edilen haberde, bu katılımın "Kıbrıs meselesinin de ötesine geçerek bölgeye bir mesaj verdiği" kaydedildi.

Kathimerini'nin bir diğer haberlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'nin tanıması yönündeki çabaların yoğunlaştırılacağı ve Kıbrıs Türklerinin yalnız bırakılmayacağı mesajları hatırlatıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, TEKNOFEST'in açılış töreninde yaptığı konuşmada KKTC'nin egemenliğinin korunmasından bahsettiğine değinilen haberlerde, Tatar'ın "Bugün burada Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'dan gelen misafirlerimiz var. Türk dünyasının birlik ve beraberliği için çalışmaya devam edeceğiz." sözlerine dikkat çekildi.

- GÖZLER TÜRK UÇAKLARINDA

Rum tarafında yayın yapan Omega TV de akşam bülteninde TEKNOFEST'e yer verdi.

Haberde, festival için "güç gösterisi" ifadesi kullanılarak, SOLOTÜRK'ün yanı sıra insansız hava uçaklarının gösterisine dikkat çekildi.

Rum kanalı, "Türk savaş uçakları Lefkoşa'nın FIR (uçuş bilgi bölgesi) hattını parçaladı" iddiasında bulundu.

- TEKNOFEST ÜZERİNDEN TÜRK DÜNYASI MESAJLARINA İŞARET EDİLDİ

Simeri gazetesinin haberinde de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı'nın Lefkoşa'da düzenlenmesinden bahsedildi.

Offsitenews haber sitesinde de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın TEKNOFEST'in açılışında sarf ettiği "Artık yeni bir döneme adım attık. Bu dönemin adı 'Türkiye Yüzyılı'dır. Türkiye Yüzyılı Türk milletinin, Türk dünyasının, Kıbrıs Türkü'nün ve KKTC'nin yüzyılıdır." sözlerine işaret edildi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, gönül coğrafyasının incisi, Akdeniz'in gözbebeği KKTC'de, Mavi Vatan'ın yüreğinde, umutla ve inançla TEKNOFEST katılımcılarıyla olduklarını söylediği aktarılan haberde, Bayraktar'ın "Bizim birliğimiz, Türk dünyasının, dost ve kardeşlerimizle olan beraberliğimizin en güçlü temelidir." sözlerine yer verildi.

Haberde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın "Bugün Türk Devletleri Teşkilatından temsilcilerimiz de bu coşkuya ortak olmak için buradalar. Son zamanlarda, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerimize karşı haksız ithamlara en güzel cevabı, burada, TEKNOFEST'te, Kuzey Kıbrıs'ta Ercan Havaalanı'ndan veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Typos ve CYtoday haber sitelerinin paylaşımlarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya'dan dönerken uçakta basın mensuplarına verdiği demece işaret edilerek, Erdoğan'ın KKTC-Türk dünyası ilişkileri hakkında, "Türk dünyasının da kardeşlerinin yanına olmaya devam edeceğini düşünüyoruz." dediği aktarıldı.

Erdoğan'ın, İtalya ile Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirliğinin tarafları güçlendirdiğine ilişkin sözleri de haberde yer buldu.

- KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI YERLEŞKESİ

KKTC Cumhurbaşkanlığı kompleksi de TEKNOFEST'le anılan gelişmelerle beraber Rum basınında geniş yer buluyor.

Philenews haber sitesinde, yerleşkenin 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacağı belirtilerek, kompleksin kapsamına ilişkin detaylara yer verildi.

Politis'in haberinde de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in Ankara'da düzenlediği basın toplantısına yer verilerek, Türk tarafının mesajlarına dikkat çekildi.

Haberde, Yılmaz ve Üstel'in KKTC'nin kalkınmasına ilişkin projelere hız vereceklerinden bahsettikleri kaydedildi.

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