16 Temmuz 2020 Perşembe 11:09 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 11:09

ABD'de, önde gelen bir teknoloji girişimcisi New York'taki dairesinde ölü bulundu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 33 yaşındaki Fahim Saleh'in başı ve uzuvlarının elektrikli testereyle parçalanmış halde bulundu.

Aynı haberlerde, dairede başı ve uzuvları kesilmiş cesedin yanında prizde takılı olan bir elektrikli testere ve siyah torbaların da bulunduğu belirtiliyor.

NTV'de yer alan habere göre, polis olayla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak Gokada şirketi Saleh'in ölümünü doğruladı. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurucumuz ve CEO'muz Fahim Saleh'in ani ve trajik kaybını derin bir üzüntüyle bildiriyoruz."

FAHİM SALEH KİMDİR?

Bangladeş göçmeni bir ailenin oğlu olan Saleh, ilk şirketini lisedeyken kurdu. Saleh, Nepal ve Bangladeş'te taksi, kurye ve yemek siparişi hizmetleri veren Pathao ile Nijerya'daki Uber benzeri motosiklet taksi uygulaması Gokada platformlarının kurucularındandı.