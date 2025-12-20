İSTANBUL 14°C / 8°C
Dünya

Teknoloji devi Çin'de dijital kaos: Hayat durma noktasına geldi

Çin'in Ciangsu eyaletinin başkenti Nancing'te uydu konumlama sistemlerine yönelik sinyal bozucu bir müdahale yaşandığı, GPS ve BeiDou başta olmak üzere pek çok servisin saatlerce kullanılamadığı bildirildi.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 18:57 - Güncelleme:
Nancing Uydu Uygulamaları Endüstri Birliğinden yapılan açıklamaya göre, şehirde 17 Aralık'ta, aralarında ABD'nin GPS ve Çin'in BeiDou ağlarının da olduğu uydu konumlama sistemlerinde 16.00-22.00 saatleri arasında "sistemik bir anomali" yaşandı.

Şehirde uydu konumlama sistemlerine bağlı uygulamalarda büyük ölçekli konum sapmaları ve veri kayıpları meydana gelirken, bunlara bağlı taksi çağırma, yemek siparişi ve dron kumandası gibi hizmetler kullanılamaz hale geldi.

Söz konusu zaman dilimi içinde taksi çağırma siparişleri yüzde 60, yemek siparişleri ise yüzde 40 azalırken, mobil ulaşım uygulamalarında 50 kilometreyi aşan konum hataları görüldü.

Açıklamada, yapılan teknik analizlerde müdahalenin özellikle BeiDou ve GPS sistemlerinin sivil frekans bantlarına yöneldiği ve kullanıcıların konum sinyallerine doğru şekilde ulaşmasını engellediğine dikkat çekilerek, kesintinin hedefe yönelik, güçlü bir sinyal bozucu müdahale sonucu olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan, müdahaleyi hangi kuruluş veya grubun, hangi motivasyonla yapmış olabileceğine dair değerlendirme yapılmazken, olaya ilişkin henüz adli soruşturma başlatılmadı.

