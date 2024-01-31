Teknoloji devleri bugün ifadeye çağrılacak

Politikacılar, büyük teknoloji şirketlerinin çocukları cinsel sömürüden korumak için yeterince çaba göstermediğini söylüyor.

Daha sert kanunlar üzerinde tartışıyorlar ve yöneticilerin şu ana kadar yapılanları açıklamasını talep ediyorlar.

İfadeye TikTok, Discord ve Snap başkanlarının da katılması bekleniyor.

Bu, Yaccarino da dahil olmak üzere birçok yöneticinin Kongre önünde ilk kez ifade vermesi anlamına geliyor.

Yaccarino'nun yanı sıra Discord patronu Jason Citron ve Snap şefi Evan Spiegel, Senato Yargı Komitesi duruşmasına katılmayı kabul etmeden önce mahkeme celbi (yasal bir emir) aldı.

Zuckerberg ve TikTok Genel Müdürü Shou Zi Chew gönüllü olarak ifade vermeyi kabul etti.

Senatörler Dick Durbin ve Lindsey Graham planları açıklarken "Ebeveynler ve çocuklar eylem talep ediyor" dediler.

Duruşma, Meta'nın eski bir kıdemli çalışanının Kongre'ye Instagram'ın gençleri cinsel tacizden korumak için yeterince çaba göstermediğine inandığını söylemesinden üç ay sonra yapılıyor .

O dönemde Meta, gençler için çevrimiçi güvenli bir ortamı desteklemek amacıyla "30'dan fazla araç" getirdiğini söylemişti.

Komitenin, yapay zeka kullanılarak oluşturulan sahte görüntüler de dahil olmak üzere, çocukların açık görsellerinin çevrimiçi olarak paylaşıldığı yönündeki raporlardan özellikle endişe duyduğuna inanılıyor.