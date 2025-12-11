İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6157
  • EURO
    50,215
  • ALTIN
    5834.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Teknoloji devlerini buluşturan kapak! Time dergisi yılın kişisini seçti
Dünya

Teknoloji devlerini buluşturan kapak! Time dergisi yılın kişisini seçti

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisi, bu yılNvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ve ABD'li iş insanı Elon Musk'ın aralarında bulunduğu yapay zekanın mimarlarını 'Yılın Kişisi' olarak belirledi.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 17:33 - Güncelleme:
Teknoloji devlerini buluşturan kapak! Time dergisi yılın kişisini seçti
ABONE OL

Time dergisinin internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre "Yılın Kişisi", tek bir isim yerine "yapay zekanın mimarları" şeklinde adlandırıldı.

Derginin paylaştığı kapak fotoğraflarında yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde öncü olmuş birçok kişi yer aldı.

Charles Clyde Ebbets tarafından 1932'de çekilmiş ünlü "Lunch atop a Skyscraper" fotoğrafından esinlenilen birinci kapakta sırasıyla Zuckerberg, Advanced Micro Devices (AMD) CEO'su Lisa Su, Musk, Huang, OpenAI CEO'su Sam Altman, DeepMind Technologies şirketinin CEO'su Demis Hassabis, Anthropic yapay zeka şirketinin CEO'su Dario Amodei ve yapay zeka alanındaki öncü çalışmalarıyla "yapay zekanın vaftiz annesi" olarak tanınan Fei-Fei Li yer aldı.

"A ve I" harflerinin inşa edildiği alanın gösterildiği ve yapay zekanın inşa sürecini temsil eden kapakta da diğerlerine yer verildi.

"2025, GERİ DÖNÜŞÜN OLMAYACAĞININ ANLAŞILDIĞI YIL OLDU"

Derginin ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, "2025, yapay zekanın tam potansiyelinin ortaya çıktığı ve geri dönüşün olmayacağının anlaşıldığı yıl oldu. Düşünen makinelerin çağını getirdikleri, insanlığı hayran bıraktıkları ve endişelendirdikleri, bugünü dönüştürdükleri ve mevcut olanın ötesine geçtikleri için yapay zekanın mimarları, TIME dergisinin '2025 Yılının Kişisi' seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Dergi, 2024'te ABD Başkanı Donald Trump'ı, 2023'te de Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'i "Yılın Kişisi" seçmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.