Teknolojide yeni blok: ABD ve İsrail'in “Pax Silica” planı duyuruldu

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD ile “Pax Silica” girişimi kapsamında yapay zeka ve kritik teknolojiler alanında stratejik ortaklık başlatıldığını açıkladı.

AA16 Ocak 2026 Cuma 18:51 - Güncelleme:
İsrail Başbakanlık Ofisinden, ABD ile yapay ve kritik tekonolojiler alanında varılan stratejik ortaklığa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, stratejik ortaklığın yapay zeka, yüksek bilişim altyapısı, enerji teknolojileri, uzay, yarı iletkenler ve yeni nesil üretim teknolojileri gibi stratejik alanlarda ortak araştırma, yatırım ve ticarileştirme çalışmalarını kapsayacağı bildirildi.

Ortaklığın hassas teknolojilerin ve tedarik zincirlerinin korunmasına yönelik iş birliğini kapsadığı ve bu sayede güvenli ve sürdürülebilir bir yatırım ortamının oluşturulmasının amaçlandığı da ifade edildi.

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Silvan beldesinde gerçekleştirilen ortaklığın duyurulduğu törene İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve ABD Büüykelçisi Mike Huckabee katıldı.

İsrail'in ABD için kilit bir müttefik olduğunu vurgulayan konuşmasında Bakan Saar, söz konusu iş birliğinin hem güvenliği hem de bölgesel istikrarı güçlendirdiğini ileri sürdü.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee ise iki ülke arasındaki işbirliğinin kritik minerallere erişim, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, yapay zeka, kuantum bilişim ve yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi gibi "çağın en önemli ve en zorlu meselelerini" kapsadığını ifade etti.

Washington yönetimi, 12 Aralık'ta kritik mineraller, enerji ve yapay zeka altyapısı gibi alanları kapsayan "silikon tedarik zinciri" oluşturulmasına yönelik "Pax Silica" adlı işbirliği girişimini duyurmuştu.

ABD'nin öncülüğünde kurulan "Pax Silica" girişiminde Japonya, İsrail, Avustralya, Singapur, Hollanda, İngiltere, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

