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Dünya

Teksas-Meksika sınırındaki köprü araç trafiğine kapatıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde, Meksika'dan yasa dışı girişin en yoğun yaşandığı bölgedeki sınır kapısında bir köprünün araç geçişine kapatıldığı açıklandı.

AA28 Kasım 2023 Salı 12:42 - Güncelleme:
Teksas-Meksika sınırındaki köprü araç trafiğine kapatıldı
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Açıklamada, Meksika'dan ABD'ye yasa dışı geçişlerde en yoğun koridor olarak bilinen Eagle Pass bölgesinde bulunan sınır kapısındaki iki köprüden birinin, araç girişlerine kapatıldığı kaydedildi.

Yasa dışı geçişlerde son aylarda önemli rota haline gelen Arizona eyaletine bağlı Lukeville şehrine araç girişlerinin de azaltılacağı bildirilen açıklamada, yasa dışı girişlerle mücadelede sonuç alındıkça kaçak geçiş yöntemlerinin de değiştiğine işaret edildi.

Eagle Pass, düzensiz göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas sınırındaki geçiş noktalarının başında gelirken, 2023'ten bu yana 270 binden fazla düzensiz göçmenin bu bölgeden giriş yaptığı kaydediliyor.

  • meksika sınırı
  • yasa dışı geçiş
  • sınır kapısı

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