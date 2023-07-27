Tel Abyad'a su istasyonu açıldı

Tel Abyad ilçesinin güneyindeki Sluk beldesinde güneş enerjisiyle çalışan su istasyonunun açılış törenine, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah ile Suriye Yardım Derneğinden Mustafa el-Hayır katıldı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda enerji kaynaklarını elinde tutan terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan halkı su ve elektrikten mahrum bırakıyor.

PKK/YPG'nin, bölgeye gelen elektriğin gücünü düşürmesi üzerine Tel Abyad'ın güney kırsalındaki yerleşimlere su verilememesi nedeniyle sıkıntı yaşanıyordu.

Dolayısıyla Tel Abyad ile Rasulayn yerel meclisleri ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının desteği ile özellikle kırsal kesimlerde güneş enerji sistemi ile su istasyonu gibi projelere imza atarak halka hizmet veriliyor.

Suriye Yardım Derneğinden Mustafa el-Hayr, AA muhabirine, yakıta ihtiyaç duyulmadan güneş enerjisi sisteminin ürettiği 72 kilovat güç ile yüzlerce ailenin su sorununun giderildiğini söyledi.

Yaklaşık 100 güneş paneliyle Sluk Su İstasyonu'nun çalışmaya başladığını belirten el-Hayr, 1300 hanede yaşayan yaklaşık 8 bin kişiye su erişim imkanının sağlandığını ifade etti.

Sluk beldesinde yaşayan Halil el-Avvad, istasyonun devreye girmesinin ardından günün her saatinde verilen su hizmetinden faydalanabileceğini söyledi.

Sluk beldesi sakinlerinden Hüseyin Muhammed de su kesintisinin belde halkı için bir çile olduğunu, su istasyonunun devreye girmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılmıştı.