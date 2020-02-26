İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1534
  • EURO
    6,7013
  • ALTIN
    323.911
  • BIST100
    115171
Dünya

Tel Abyad'da haşerelere karşı ilaçlama

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde çeşitli hastalıklara neden olan haşere ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba18:31 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 18:31

Çalışmaların ilk gününde, Akçakale Gümrük Kapısı, Tel Abyad eski çöp toplama merkezi, ilçe merkezine giden yoldaki yerleşim birimleri ile Deyrezor ve diğer şehirlerden gelen Suriyelilerin yaşadığı çadır yerleşim birimleri ilaçlandı.

Uzun yıllar belediyecilik hizmetleri alamayan ve nüfusun hızla artmaya başladığı Tel Abyad’da, Barış Pınarı Harekatı'ndan hemen sonra içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri onarılmaya başlandı.

SUDKOM, Tel Abyad ve Rasulayn’da temiz içme suyu şebekesi ve kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesine yönelik, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteklediği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Nişanlısını 'sürpriz' deyip gözlerini kapatarak öldürmüştü: Tutuklandı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler
Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı
314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı

314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...
Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz
Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.