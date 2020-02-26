Tel Abyad'da haşerelere karşı ilaçlama

AA 26 Şubat 2020 Çarşamba18:31 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 18:31

Çalışmaların ilk gününde, Akçakale Gümrük Kapısı, Tel Abyad eski çöp toplama merkezi, ilçe merkezine giden yoldaki yerleşim birimleri ile Deyrezor ve diğer şehirlerden gelen Suriyelilerin yaşadığı çadır yerleşim birimleri ilaçlandı.

Uzun yıllar belediyecilik hizmetleri alamayan ve nüfusun hızla artmaya başladığı Tel Abyad’da, Barış Pınarı Harekatı'ndan hemen sonra içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri onarılmaya başlandı.

SUDKOM, Tel Abyad ve Rasulayn’da temiz içme suyu şebekesi ve kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesine yönelik, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteklediği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.