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Tel Abyad'ın güvenliği Türkiye'nin eğittiği askeri polislere emanet

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad ilçesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altındaki yerel Askeri Polisi Teşkilatı, ilçede asayişi sağlamak ve terör saldırılarını önlemek için önlemler alıyor.

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Türkiye'nin eğittiği yerel askeri polisler, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden kurtarılan bölgelerde olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de faaliyet gösteriyor.

Yerel polisler, bu kapsamda ilçe merkezinin giriş çıkışlarına kurdukları kontrol noktalarıyla sivilleri hedef alacak terör saldırılarının önüne geçmeye çalışıyor.

Arama tarama faaliyetlerine de destek olan polisler, kent merkezine giren araçları taramadan geçiriyor. İlçeye girmek isteyen kişilere de kimlik kontrolü yapılarak izin veriliyor.

Bölge halkı ise polislerin güvenlik uygulamalarından çok memnun.

Tel Abyad Askeri Polis Sorumlusu Raid Züheyr AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kurtarılan bölgelerde önceliklerinin güvenliğin sağlanması olduğunu söyledi.

Züheyr, "Güvenliği sağlama maksadıyla ilçenin giriş ve çıkışlarına kontrol noktaları kurduk. Giriş çıkışlarda sivillerin kimlik kontrolleri ve araçların arama tarama çalışmaları yapıyoruz. Böylece örgütün bölgede güvenliği, istikrarı ve huzur ortamını bozacak terör eylemlerinin engellenmesini hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin eğittiği askeri polisler, geçen ay Tel Abyad ilçe merkezinde şube açarak göreve başlamıştı.

TSK ve SMO, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

Harekat'ın 5. gününde Akçakale ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçe merkezi terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

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