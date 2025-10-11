İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tel Aviv meydanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür... ABD Temsilcisine Netanyahu tepkisi
Dünya

Tel Aviv meydanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür... ABD Temsilcisine Netanyahu tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tel Aviv'deki “Esirler Meydanı”nda yaptığı konuşmasında işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu'dan bahsetmesi kalabalığın tepkisiyle karşılandı. Witkoff'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesi ise Tel Aviv meydanında alkış topladı.

AA11 Ekim 2025 Cumartesi 22:04 - Güncelleme:
Tel Aviv meydanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür... ABD Temsilcisine Netanyahu tepkisi
ABONE OL

Witkoff, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının "Esirler Meydanı" adı verilen meydanda düzenlediği gösteriye katıldı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'e gelen ve Tel Aviv'deki gösteride İsraillilere seslenen Witkoff, uzun süre alkışlar nedeniyle konuşmasına başlayamadı.

"Sayın Başkan (ABD Başkanı Trump) da keşke burada olsaydı." ifadesini kullanan Witkoff'un konuşması, sık sık kalabalık tarafından alkışlarla kesildi.

Witkoff, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan bahsettiğinde ise meydandaki İsrailliler yuhaladı.

Netanyahu'nun adı her geçtiğinde tepki gösteren kalabalık, Netanyahu karşı protestolarda sıkça kullanılan "utan, utan, utan" şeklinde İbranice slogan attı.

Witkoff, kalabalığın tepkisinin sürmesi üzerine "Siz nasıl düşünürsünüz bilemem." diyerek, Netanyahu'nun sürece katkı sunduğunu öne sürdü.

Sahnede Witkoff'un arkasında yer alan Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'ın bu sırada tebessümle bakışması dikkati çekti.

WİTKOFF'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Witkoff, konuşması sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ABD ile birlikte, anlaşmaya ulaşılmasında arabuluculuk yapan ülkelerin çabalarına işaret eden Witkoff, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan (Başbakan) Şeyh Muhammed, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye teşekkür ederiz." dedi.

Ardından kürsüye çıkan Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'in sözleri de sık sık alkışlarla kesildi. Kushner'in "Bu süreçte Gazze'deki insanlar da çok acı çekti." sözlerini ise kalabalıktan az bir kesim alkışladı.

Kushner, İsrail askerlerini tebrik etti, bugüne onlar sayesinde gelindiğini öne sürdü. İsrailliler, Kushner'in bu sözlerini coşkulu alkışlarla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Önce ben gideceğim, sonra siz

İşte Türkiye'nin Gazze görev gücündeki rolü

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.