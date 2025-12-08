İSTANBUL 10°C / 7°C
Dünya

Tel Aviv psikolojik ağır hasta: On binlerce İsrail asker tedavi görüyor

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan 22 bin askerin tedavi gördüğünü duyurdu.

8 Aralık 2025 Pazartesi 13:59
Tel Aviv psikolojik ağır hasta: On binlerce İsrail asker tedavi görüyor
ABONE OL

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri yaralanan 22 bin askerin rehabilitasyon programına dahil edildiği belirtildi.

Bunlardan yüzde 58'inin psikolojik sorunlarının devam ettiği, yaralı askerlerden ise aylık ortalama 1500'ünün rehabilitasyon programına başvurduğu aktarıldı.

Son saldırılarda yaralananlar dahil rehabilitasyon programı kapsamında 82 bin 400 askere tedavi sağlandığı, departmandaki tüm hastaların yüzde 26'sını son iki yılda yaralanan askerlerin oluşturduğu kaydedildi.

İsrail ordusu 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. Bu saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 171 bin Filistinli de yaralandı.

