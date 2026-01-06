İSTANBUL 18°C / 12°C
Dünya

Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor

İsrail basını, Türkiye'nin Orta Doğu'daki projelere aktif katılımının önüne geçilmesinin artık zorlaştığını yazdı. Tel Aviv yönetiminin Gazze'de görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türkiye'nin yer almasını engellemeye çalıştığı ancak işgalci İsrail'in seçeneklerinin sınırlı olabileceği ifade edildi.

AA6 Ocak 2026 Salı 13:30 - Güncelleme:
Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
ABONE OL

İsrail gazetesi, Tel Aviv'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki çeşitli projelere dahil olmasını engellemeye yönelik şansının giderek azaldığını yazdı.

The Jerusalem Post gazetesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberinde, İsrail'in, Türkiye'nin Suriye ve Gazze Şeridi'ndeki bazı projelerde yer almasına yönelik "hayır" deme seçeneğinin giderek azaldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'de görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türkiye'nin yer almasını engellemeye çalıştığı ancak Tel Aviv'in seçeneklerinin sınırlı olabileceği ifade edildi.

İsrail'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki çeşitli projelere dahil olmasını engelleme şansının azaldığını dile getiren kaynak, "İsrail'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a 'hayır' deme sayısının bir sınırı var. Trump'ın ona (Erdoğan'a) ne kadar düşkün olduğunu herkes biliyor ve İsrail'in Gazze'deki Türk güçlerine 'hayır' demesinden sonra, geriye kaç tane 'hayır' kaldığı sorusu ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, ABD'nin arabuluculuğunda Suriye ile İsrail arasında dün Paris'te başlayan müzakerelere de yer verildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, İsrail'in Suriye'de işgal ettiği bazı yerlerden çekilmesi gibi yeni taleplerde bulunduğu kaydedildi.

F-35 seçeneği masada! Trump'ın Türkiye övgüsü Yunanistan ve İsrail'i karıştırdı

"Güç dengesi Türkiye lehine değişti"

Miçotakis'i Türkiye konusunda uyardılar
