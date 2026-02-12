İsrail Meclisi'nde kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen ve Türkiye başlığının ele alındığı oturumun detayları ortaya çıktı. Tel Aviv kulislerinde toplantıya ilişkin "dört ülke bir araya geldi" yorumları yapılırken, Ankara'ya yönelik mesajlar verildiği iddia edildi.

İsrail, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden (GKRY) milletvekilleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de artan nüfuzuna karşı Çarşamba akşamı İsrail Meclisi'nde gizli bir toplantı gerçekleştirdi.

GİZLİ TÜRKİYE OTURUMU

İsrail basınından Maariv, toplantıyı "Dört ülke Türkiye'ye karşı birleşti" başlığıyla duyurdu. Haberde, İsrail, Yunanistan, GKRY ve ABD arasında Doğu Akdeniz İttifakı'nın güçlendirilmesinin ele alındığı ve bu çerçevede Türkiye'nin bölgedeki etkisinin değerlendirildiği aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN ETKİN GÜCÜ PANİKLETTİ

Toplantıya İsrail Meclisi üyeleri, çeşitli temsilciler ve uzmanlar katıldı. Görüşmelerde Türkiye'nin bölgede etkin bir güç olarak yükselişi ile ülkeler arasındaki iş birliğinin güvenlik, ekonomik ve siyasi boyutları masaya yatırıldı.

TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNİ HAZMEDEMEDİLER

İsrailli Milletvekili Ohad Tal, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"7 Ekim'den bu yana bölgemizde Müslüman Ekseni'nin yükselişe geçtiğine tanık oluyoruz. Bu gerçeklik, yeni zorluklar ve bölgedeki istikrarı, güvenliği, enerjiyi ve ticareti baltalama tehlikesini beraberinde getiriyor. İsrail, Kıbrıs, Yunanistan ve ABD arasında, büyük altyapı, doğal kaynaklar ve güvenlik projeleri de dahil olmak üzere iş birliğinin güçlendirilmesi stratejik bir hamle olup Türkiye'nin yükselişini dizginlemeye yönelik bir yanıttır. Bugün burada tartıştığımız ittifak budur."

"ANKARA BUNLARI GÖRSÜN" ÇIKIŞI

Orta Doğu Forumu CEO'su Greg Roman ise toplantının önemine dikkat çekerek, "Bu toplantı son derece önemli; dört parlamento görüşüyor ve ortak yasal adımlar planlıyor. Orta Doğu Forumu'nun bu lobi faaliyetini ve tartışmayı başlatma hakkı var. Ankara bunları görsün" dedi.

"TÜRKİYE BÖLGEDE TEK SÖZ SAHİBİ ÜLKE KONUMUNA GİDİYOR"

ABD'den Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Randy Payne, Türkiye'nin bölgedeki konumuna ilişkin değerlendirmesinde, "Son yıllarda, ister Gazze ile ilgili söylemler, ister Suriye'deki nüfuz, isterse dünyanın diğer bölgelerindeki faaliyetler olsun, Türkiye'nin kabul görmüş çerçevelerin ötesine geçtiğini gördük. Bu nedenle Türkiye'nin F-35 uçaklarını satın almasına karşıyım ve bunu NATO aracılığıyla yapmanın hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

"ANKARA'NIN GÜCÜNÜ DURDURMAK ZOR OLABİLİR"

Demokrat Parti'den Kongre Üyesi Brad Schneider ise Doğu Akdeniz'deki iş birliğine dair şunları söyledi:

"Orta Doğu'daki ortaklarımızın kimler, düşmanlarımızın kimler olduğu, kimin iş birliğine istekli olduğu ve kimin zorluk ve engeller çıkarttığı konusunda net olmalıyız. Adımlarımızı birlikte atarak bölgedeki tehditlere karşı birlik olmalıyız. Ankara'nın gücünü durdurmak zor olabilir ama beraber olursak imkansız değil."

