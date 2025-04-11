Tel Aviv'de isyan: Netanyahu anlaşmaları sabote ediyor

Ateşkesi bozarak Gazze'ye şiddetli saldırılarını sürdüren İsrail'de, savaşın sona ermesi çağrısında bulunan mektubu imzalayan askerler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için bu talepte bulunduklarını açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hava Kuvvetlerine mensup 1000'e yakın emekli ve aktif görevdeki yedek asker ve pilotun imzaladığı mektubun başlatıcısı olan emekli askerler, Tel Aviv'de bir basın açıklaması yaptı.

Emekli askerler, Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasının siyasi kaygılarla İsrailli esirlerin terk edilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Yayınladıkları mektubun içeriğinin çarpıtıldığını söyleyen emekli subay Guy Foran, "Sorun, uzun zaman önce serbest bırakılmaları gereken 59 esirin olması ve çoğu insan gibi, savaşın sona ermesi pahasına bile olsa, şimdi geri verilmeleri gerektiğini düşünmemizdir." diyerek Gazze'deki İsrailli esirler için kaygılandıklarına işaret etti.

Bir diğer yedek subay Uri Arad ise İsrail'de halkın yüzde 70'inden fazlasının esirlerin geri dönmesi için saldırıların durmasını talep ettiğini, buna karşın siyasi kaygılarla saldırıların sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Netanyahu, esirlerin serbest kalmasını sağlayacak anlaşmaları sabote ediyor. Netanyahu, iki ay önce İsrailli tüm esirlerin serbest kalacağı ve herkesin Seder gecesi (Yahudilerce kutsal Hamursuz Bayramı'nın ilk gecesi) evinde oturacağı anlaşmayı ihlal etti."

İsrail hava kuvvetlerinde bir kısmı emekli 960 pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir mektup yayınlamıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen mektubu imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onayladığı bildirilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05.56 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli şehit oldu.

00.47 ABD'de Donald Trump yönetimi, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesini gerektiren deliller için mahkemeye sadece ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun iki sayfalık notunu sundu.

00.44 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Filistin devletini tanıyabileceklerine yönelik açıklamasıyla ilgili soruyu geçiştirdi.

00.33 İngiltere'de Greenpeace aktivistleri, ABD'nin İsrail'e silah satışını protesto etmek amacıyla ABD'nin Londra Büyükelçiliği önündeki havuza kan kırmızısı boya attı.

00.22 Filistin STK'ler Ağı (PNGO), Gazze Şeridi'nin "kıtlık" durumuna girdiğini belirtti ve uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

00.07 Ateşkesi bozarak Gazze'ye şiddetli saldırılarını sürdüren İsrail'de, emekli ve aktif görevdeki yedek askerler Tel Aviv'de basın açıklaması yaptı. Yedek subay Uri Arad, "Netanyahu, esirlerin serbest kalmasını sağlayacak anlaşmaları sabote ediyor. Netanyahu, iki ay önce İsrailli tüm esirlerin serbest kalacağı ve herkesin Seder gecesi evinde oturacağı anlaşmayı ihlal etti." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

00.06 ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, "antisemitizm" gerekçesiyle daha önce fonlarını iptal ettiği Columbia Üniversitesini federal denetime alma hazırlığı yaptığı iddia edildi.

- ⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlattı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlattığı 18 Mart'tan bu yana çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1522 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 834 Filistinli yaralandı.