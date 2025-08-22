Kanal 12 televizyonu, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle başkent Tel Aviv ve çevresinde çok sayıda bölgede sirenlerin çaldığını aktardı.



Haberde, füzenin atıldığının tespit edilmesi sonrasında Ben Gurion Havalimanı hava sahasının kapatıldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da füzenin Yemen'den İsrail'in orta kesimlerine doğru fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü" ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzeye karşı verilen alarm sırasında sığınaklara koşan siviller arasında birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Yaralıların sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

