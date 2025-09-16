İSTANBUL 27°C / 17°C
Dünya

Tel Aviv'de Yemen füzeleri: Husilerin misillemesi İsrail'i alarma geçirdi

İşgalci İsrail ordusunun Yemen'in Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırının ardından Husiler tarafından fırlatılan füze, Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentti alarm durumuna geçirdi.

16 Eylül 2025 Salı 19:26
Tel Aviv'de Yemen füzeleri: Husilerin misillemesi İsrail'i alarma geçirdi
ABONE OL

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den bir füze fırlatıldığının tespit edildiği ve alarmların bu nedenle devreye girdiği belirtildi.

Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte alarmların devreye girmesinin ardından füzenin hava savunma sistemlerince önlendiği ileri sürüldü.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırıda, Husilere ait olduğu iddia edilen "askeri yapıların" hedef alındığı belirtilmişti.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasından bu yana zaman zaman İsrail'e doğru füze ateşliyor.

Husilerin ateşlediği füzeler İsrail'de hava trafiğinin aksamasına neden oluyor.

