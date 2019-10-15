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Tel Aviv’de YPG/PKK'ya destek eylemi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, terör örgütü YPG/PKK'ya destek amacıyla eylem düzenleyen bir grup İsrailli, Türk bayrağını yırttı.

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Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti.
 
Terör örgütü YPG/PKK'ya destek içerikli slogan atan grup, Türkiye karşıtı çeşitli dövizler ve pankartlar taşıyarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı.
 
Bir süre büyükelçilik önünde gösteri düzenleyen grup, ABD’nin Tel Aviv Başkonsolosluğuna doğru yürüdü.
 
TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI
 
ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan grubun bazı üyeleri, Türkiye’ye hakaretler eşliğinde ellerindeki Türk bayrağını yırttı.
İsrail polisinin ise Türk bayrağını yırtan gruba müdahale etmemesi dikkati çekti.
Söz konusu grup, gösteride ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ı da hedef alan açıklamalarda bulundu.
 

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