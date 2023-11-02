Tel Aviv'deki Büyükelçilerini geri çağırdılar

Bahreyn Meclisinden yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Manama Büyükelçisi Eitan Naeh'in ülkeden ayrıldığı, Tel Aviv Büyükelçisi Halid Yusuf el-Celahme'nin de Bahreyn'e geri döndüğü belirtildi.

Kararın "ülkenin Filistin davasını ve Filistin halkının meşru haklarını destekleme konusundaki kararlı tarihsel konumunun bir teyidi" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ve gerilimi tırmandırmaya devam etmesinin uluslararası insani hukukun ihlali olduğu ifade edildi.

İsrail ile ticari ilişkilerin durdurulduğu kaydedilen açıklamada, Filistin halkının, uluslararası kararlara uygun olarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkının bulunduğu vurgulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve ardından Sudan, 2020'de İsrail ile diplomatik ilişkilerin tesisi ve normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.