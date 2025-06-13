İran devlet televizyonu, Tahran'ın İsrail'e karşı misillemesinin başladığını açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

Saldırılar kapsamında İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarına yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildirildi.

Devlet televizyonunda, canlı yayında füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiğine dair görüntüler yayımlandı.

İSRAİL MİSİLLEMEYİ DOĞRULADI

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı.

Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.

İRAN'DAN FIRLATILAN FÜZELERİN İSRAİL'DE 7 NOKTAYA İSABET ETTİĞİ BİLDİRİLDİ

İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak ateşlediği füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği duyuruldu.

İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

"GERÇEK VAAD 3 OPERASYONU BAŞLADI"

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik 'Gerçek Vaad 3' operasyonu başlatıldı" denildi.

7 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi.

İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.