Dünya

Tel Aviv'den Paris'e baskı: AB'den İran Devrim Muhafızları için terör tanımı istedi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yaptığı telefon görüşmesinde Paris yönetiminden İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Avrupa Birliği (AB) tarafından 'terör örgütü' olarak tanınması için destek istedi.

14 Ocak 2026 Çarşamba 16:51
Tel Aviv'den Paris'e baskı: AB'den İran Devrim Muhafızları için terör tanımı istedi
Dışişleri Bakanı Saar, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin protestolarla yüzleşen İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımasının "ahlaki ve etkili bir adım" olacağını iddia etti.

Bu kararın İranlı protestoculara "Sesinizi duyuyoruz. Yalnız değilsiniz." mesajını vereceğini ileri süren Saar, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran'daki protestolara baskı uyguladığını savundu.

Bakan Saar, AB'yi İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" olarak tanımadığı için sık sık eleştiriyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

ABD Merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

