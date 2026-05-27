Tel Aviv'den ''Somali modeli'' itirafı: Türkiye etkisini genişletiyor

Gazze'de binlerce Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarıyla tepki çeken İsrail'de, Türkiye'nin Somali'de yürüttüğü çok yönlü işbirliği modeli gündeme taşındı. "Somali modeli Afrika'yı çıldırtıyor: Türkiye daha fazla ülkeye doğru ilerliyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Ankara'nın Somali ile askeri, teknoloji ve ekonomi alanlarında kurduğu güçlü ortaklığın Afrika genelinde etkisini artırdığı vurgulandı.

"SOMALİ MODELİ'Nİ İSTEYEN ÜLKELER VAR"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Londra merkezli Middle East Eye'e verdiği demeci hatırlatan Tel Aviv basını, Bakan Güler'in "Talepler doğrultusunda, Afrika ülkelerinin silahlı kuvvetlerine eğitim ve teknik destek vermeye ve kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda, Somali'de uyguladığımız modelin aynısını talep eden birkaç ülke daha var. Bu talepleri inceliyoruz" dediğine haberinde yer verdi.

İSRAİL BASINI İTİRAF ETTİ

Türkiye'nin Somali ile geliştirdiği işbirlikleri soykırımcı İsrail'in medyasında gündem oldu. Türkiye'nin, Somali'de kullandığı modele benzer şekilde, askeri ve ekonomik yardımlarla Afrika'daki etkisini genişlettiğini yazan Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi, Middle East Eye internet sitesinin hafta sonu gazetecilere açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e atıfta bulunarak yayınladığı habere atıfta bulundu. Afrika ülkelerinin son yıllarda Türkiye ve Somali'nin geliştirdiği "Somali modeline" giderek daha fazla ilgi gösterdiğin aktaran İsrail basını, söz konusu ülkelerin Ankara'dan güvenlik ve ekonomik yardım alma umuduyla ilgi gösterdiğini yazdı.

"F-16, ATAK VE SİHA KONUŞLANDIRILDI"

Başkan Erdoğan'ın ilk Somali ziyaretini hatırlatan Tel Aviv basını, insani bir jest olarak başlayan bu ilişkilerin, yıllar içinde geniş kapsamlı bir güvenlik ve ekonomik ittifaka dönüştüğünü aktardı. Türkiye'nin Mogadişu'da çok sayıda irtibatının olduğunu belirten İsrail basını, iki ülke arasındaki iş birliği kapsamında, binlerce Somalili asker Türk üssünde eğitim gördü ve birçoğunun da daha ileri eğitim için Türkiye'ye gönderildiğine haberinde yer verdi. Ayrıca Ankara'nın yakın zamanda üç F-16 savaş uçağı, ATAK saldırı helikopterleri ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve diğer unsurlarını Somali'ye konuşlandırdığına dikkati çekti.

TÜRKİYE, SOMALİ'Yİ GÜVENLİ HALE GETİRDİ

Bakan Güler'in "Somali'de birçok hükümet, savunma kapasitelerini güçlendirmek için Türk askeri yardımını kabul etmeye istekli oldu" sözlerini atıfta bulunulurken, Türkiye'nin Mogadişu'yu gözle görülür şekilde daha güvenli hale getirdiğini aktardı.

UZAY LİMANI KURMA PLANI

Türkiye, Somali kıyılarını güvence altına almak ve açık deniz sondaj faaliyetlerini desteklemek için halihazırda yoğun çalışmalar yürüttüğüne değinen Tel Aviv basını, Ankara'nın odaklandığı bir diğer alanın ise Mogadişu'da bir uzay limanı kurmayı planladığını belirtti.

