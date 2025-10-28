İSTANBUL 19°C / 10°C
Dünya

Tel Aviv'den Türkiye itirafı: Ankara, diplomatik ve ekonomik yaptırımlar uyguladı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, İsrail'e karşı yaklaşımını sadece açıklamalarla değil, 'aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koyduğunu' belirtti.

HABER MERKEZİ28 Ekim 2025 Salı 08:23 - Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce Türkiye'nin katılma ihtimaline ilişkin soruyu cevaplayan Saar, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı yaklaşımını sadece olumsuz açıklamalarla değil, aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koydu." dedi.

