İran devlet televizyonu, Tahran'ın İsrail'e karşı misillemesinin başladığını açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

Saldırılar kapsamında İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarına yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildirildi.

Devlet televizyonunda, canlı yayında füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiğine dair görüntüler yayımlandı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI VURULDU

İran, "Sadık Vaat 3" operasyonu kapsamında İsrail Savunma Bakanlığını vurduğunu duyurdu. O anlar 24 TV ekranlarına böyle yansıdı.

#SONDAKİKA DEMİR KUBBE DELİNDİ...



İran'dan İsrail'e bomba yağıyor. İran, İsrail Savunma Bakanlığını vurdu pic.twitter.com/CTjxOjpH68 — 24 TV (@yirmidorttv) June 13, 2025

OPERASYONUN ADI SADIK VAAT 3

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat-3" operasyonunun başladığını teyit etti.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

İsrail'in İran'a düzenlediği, sivil ve üst düzey askerlerin hayatını kaybettiği saldırıya işaret edilen açıklamada, "Siyonist rejimin işgal altında bulunan topraklardaki onlarca hedefi, askeri merkezleri ve hava üsleri 'Sadık Vaad-3' Operasyonu kapsamında vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi verileceği kaydedildi.

İSRAİL MİSİLLEMEYİ DOĞRULADI

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendi.

Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.

İRAN'DAN FIRLATILAN FÜZELERİN İSRAİL'DE 7 NOKTAYA İSABET ETTİĞİ BİLDİRİLDİ

İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak ateşlediği füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği duyuruldu.

İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

7 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi.

İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.

İRAN ORDUSU: İSRAİL'İN 2 SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

İran ordusu, ülkeye hava saldırısında bulunan 2 İsrail uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkeye hava saldırılarında bulunan 2 İsrail savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Kum kentinde de İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bilgisi verildi.

ABD'NİN, İRAN'IN İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRISINI PÜSKÜRTMEYE DESTEK VERDİĞİ İDDİASI

ABD güçlerinin, İran'ın İsrail saldırılarına karşılık olarak attığı füzelerin etkisiz hale getirilmesine destek verdiği iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin "İsrail'in savunmasına" destek verdiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı.

Haberde, ABD güçlerinin, İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin etkisiz hale getirilmesinde İsrail ordusuna destek olduğu ifade edildi ancak detaylara yer verilmedi.

ABD Savunma Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Amerikan unsurlarının katılmadığını açıklamıştı.