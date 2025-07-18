Tel Aviv'e peş peşe füze: Husiler ''Zülfikar'' ile vurdu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayımlanan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı "Zülfikar" ismini verdikleri balistik füzeyle hedef aldıklarını belirtti.

Sözcü Seri, saldırı sonucu havalimanındaki uçuşların durduğunu ve milyonlarca kişinin sığınaklara kaçtığını dile getirdi.

4 SİHA ile gerçekleştirilen üç askeri operasyondan ikisinde Negev bölgesindeki İsrail askeri hedeflerini, diğer ikisinde de Ben Gurion Havalimanı ve Eilat Limanı'nı hedef aldıklarını aktaran Seri, saldırıda hedeflerin başarıyla vurulduğunu kaydetti.

Seri, "saldırıları mazlum Filistin halkını ve direnişçilerini savunmak ve İsrail'in Gazze Şeridi sakinlerine karşı işlediği soykırıma karşılık olarak düzenlediklerini" söyledi.

