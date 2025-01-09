İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile 'olası bir savaşa' hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi. Raporda Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsıyla hareket ettiği; Suriyeli muhalifle ittifak kurarak İsrail'in güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu da öne sürüldü. Söz konusu rapor İsrail basınında tedirginlik oluşturdu; gazeteler Türkiye manşetleriyle çıktı.

Yeni yılın ilk gününde Galata'da toplanan 450 binden fazla kişi Filistin'deki soykırıma karşı dünyaya mesaj vermişti.

AYASOFYA SEMBOLİK ADIM!

Makor Rishon Gazetesi İstanbul'da yeni yılın ilk gününde 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun katıldığı ve Filistin için 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sloganıyla düzenlenen yürüyüşten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ciddiye almasının vaktinin geldiği belirtilen analizde şu ifadeler kullanıldı: "Erdoğan'ın Ayasofya'yı cami olarak yeniden açmasıyla başlayan bu sembolik adımların, Suriye'deki Emevi Camii ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile devam edebileceği fikri, İsrail'de derin endişelere yol açıyor. Belki de 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sadece bir slogan değil, bir eylem planı. 2018'de bu uzak bir ihtimal, hatta gülünç görünüyordu. Ama 2025'te Türkiye'nin Suriye'de ve Libya'da askeri varlığı var, Kıbrıs'ta İHA üssü var, ve Gazze kuşatmasını yarmak istiyorlar. Belki de yönümüzü yeniden hesaplamanın vakti gelmiştir."

AKDENİZ'İN EN BÜYÜĞÜ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en güçlü orduya sahip olduğunu belirten Maariv Gazetesi'ndeki analizde "Ankara son yıllarda Suriye, Libya ve Karabağ'da ciddi savaş deneyimi kazandı" denildi.

TEL AVİV'E UYARI: İLK HEDEF SAVAŞI ÖNLEMEK OLMALI

Maariv Gazetesi Ortadoğu'da değişen dinamiklerin Türkiye'yi bölgede yeni bir merkezi oyuncu haline getirdiğini; bunun İsrail için bazı sonuçları olacağını yazdı.

Gazeteye konuşan Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Chai Eitan Cohen Yanrojak, insansız hava araçlarının Lübnan'daki çatışmalarda İsrail için büyük bir baş ağrısı haline geldiğini belirterek şöyle dedi: "Türklerin, Dağlık Karabağ, Ukrayna, Libya gibi savaş alanında kendilerini kanıtlamış çok gelişmiş İHA'ları var. İsrail, Türklerle sağlıklı bir iletişim kanalı açmalı. İlk hedef savaşı önlemek olmalı."

ORTADOĞU'DA DENGELER DEĞİŞTİ

The Jerusalem Post Gazetesi, Türkiye'nin Ortadoğu'da hızla yükseldiğini; Batı'da ise İsrail karşıtlığının giderek arttığına dikkat çekti. Gazetenin haberine göre uzmanlar, iki düşman güce (İsrail ve İran) dayalı bir Ortadoğu'dan, İsrail ve Türkiye'nin güç üsleri olduğu çok farklı bir Ortadoğu'ya doğru gidildiğine inanıyor.

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