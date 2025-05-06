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Dünya

Tel Aviv'e uçuşlar askıya alınıyor... Havayolu şirketlerinden peş peşe açıklamalar

Lufthansa, Delta, British Airways ve Air India gibi diğer büyük hava yolu şirketleriyle birlikte Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT da Tel Aviv'e uçuşları askıya alan firmalar arasına girdi.

AA6 Mayıs 2025 Salı 17:12 - Güncelleme:
Tel Aviv'e uçuşlar askıya alınıyor... Havayolu şirketlerinden peş peşe açıklamalar
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Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT, İsrail'in ana uluslararası havalimanına düzenlenen füze saldırısının ardından Tel Aviv uçuşlarını yarına kadar askıya aldı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Lufthansa, Delta, British Airways ve Air India gibi diğer büyük hava yolu şirketleriyle birlikte LOT da Tel Aviv'e uçuşları askıya alan firmalar arasına girdi.

Yemen'deki Husiler'in 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından LOT, Tel Aviv uçuşlarını çarşambaya kadar askıya aldığını açıkladı.

Yemen'deki Husiler'in Ben Gurion Havalimanı'nı vurmasının ardından füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu belirtilmişti.

Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ile Bacil çimento fabrikasına saldırı düzenlemişti.

  • tel aviv
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