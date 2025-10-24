Tel Aviv'in uykuları kaçtı! Türk varlığı rahatsız etti

İsrail basını, Gazze'de binlerce sivili katleden İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ateş püskürdü. Gazze Kasabı" Netanyahu'yu "başarısız" ilan eden İsrail basını, Gazze'deki saldırı politikalarına dikkati çekti. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkeste arabulucu rol üstelenen Türkiye'ye de ayrı parantez açan Tel Aviv medyası, Ankara'nın Gazze'nin yeniden inşa edilmesinde önemli bir rol oynayacağını yazdı.

İsrail basını Maariv gazetesi Avi Benayahu imzalı söz konusu haberinde, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırgan tutumunun Tel Aviv'i hem askeri hem de diplomatik alanda ciddi bir çıkmaza soktuğunu belirtti.

"TÜRKİYE BAŞROL OLARAK ÖN PLANA ÇIKTI"

Türkiye ve Katar'ın Gazze'deki etkisine değinen İsrail medyası, "Türkiye ve Katar, Gazze'deki etkisini giderek artırdı. Tel Aviv açısından stratejik bir kayıp." dedi. Türkiye ve Katar'ın, ABD tarafından Gazze'nin yeniden inşa sürecine dahil etme planları İsrail basını tarafından "felaket senaryosu" olarak nitelendirildi. Netanyahu hükümetini eleştiren uzmanlar bu durumu "Netanyahu hükümeti bölgesel diplomasi sahnesinde yalnızlaşıyor" şeklinde nitelendirdi.

Yerle bir olan Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin yorumda bulunan İsrail medyası, Türkiye'nin Mısır'daki ateşkeste yer aldığı arabulucu rolünün yanı sıra Gazze Şeridi'nin yeniden inşa sürecinde başrol olarak ön plana çıktığını aktardı. Ayrıca Türkiye'nin hem Hamas hem de ABD ile kurduğu temasların İsrail'in bölgedeki ve Gazze'deki hareket alanını kısıtladığı belirtildi.

TEL AVİV'DE TÜRKİYE KORKUSU

Öte yandan İsrail merkezli Davar gazetesine konuşan Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi araştırmacısı Dr. Hay Eitan Cohen Yanrojak, Gazze'de Türk varlığının İsrail için doğrudan tehlike olduğunu söyledi.

Gazze'deki olası Türk varlığının İsrail için ciddi bir tehdit oluşturacağının altını çizen Yanrojak, Türkiye'nin Gazze'deki artan etkinliğine dikkat çekti. Yanrojak, "İki yıldır bunun için savaşmadık. Gazze Şeridi'nde ne kadar çok Türk olursa, İsrail ile o kadar fazla sürtüşme yaşanır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini "mazlum Müslümanların lideri" olarak gördüğünü belirten Yanrojak, "İsrail, Türk güçlerinin Gazze Şeridi'ne girmesine asla izin vermemelidir." dedi.

YARDIM KURULUŞLARINDAN BİLE RAHATSIZ OLDULAR

Ayrıca haberde, Türk Kızılayı, İHH, AFAD ve diğer dernekler gibi Türk insani aktörlerin Gazze'de etkin olduğunu hazmedemeyen Yanrojak açıklamasının devamında Türk askerlerinin uluslararası bir gücün parçası olarak Gazze'ye gönderilmesinin İsrail için kırmızı bir çizgi olduğunu vurguladı.

