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Dünya

Tel Rıfat'ı kaybedince tutuştular! PKK/YPG İsrail'den yardım dilendi

Tel Rıfat'ı ele geçiren Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatmasıyla paniğe kapılan PKK/YPG, İsrail'den yardım dilendi.

Star Gazetesi2 Aralık 2024 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
Tel Rıfat'ı kaybedince tutuştular! PKK/YPG İsrail'den yardım dilendi
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Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor.

Sıradaki hedef Münbiç'i koyan Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi terör örgütü PKK/YPG tarafında paniğe neden oldu.

TEL RIFAT'I KAYBEDEN PKK/YPG, İSRAİL'DEN YARDIM DİLENDİ

PKK/YPG destekçisi İbrahim Halil Baran, sosyal medyasından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a seslendi.

Bakanlık görevine gelir gelmez Türkiye'yi hedef alıp terör örgütü PKK/YPG'ye mesaj yollayan Saar'a çağrıda bulunarak yardım dilendi.

SMO'nun operasyonlarının kendileri için tehdit oluşturduğunu belirten PKK'lı Baran, Türkiye'ye iftira atmaktan geri durmadı.

Rusya ve İran'ın artık eskisi kadar etkili olmadığını ABD'nin de bir geçiş döneminden geçtiğini ve Suriye'deki olaylara odaklanacak bir konumda olmadığını dile getiren PKK'lı Baran, İsrail'den somut adım beklediklerini söyledi.

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