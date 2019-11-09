Çok sayıda çocuğu kandırarak ailelerinden koparan ve örgüt saflarında zorla savaştıran YPG/PKK, çocuk istismarına devam ediyor. TRT Kürdi'de yayınlanan habere göre, örgüt, 3 gün önce Suriye'nin Tel Rıfat bölgesi yakınlarındaki kampta dedesiyle yaşayan 16 yaşındaki Afrinli Cemal Cabo'yu kaçırdı. Cemal, temmuzda ikinci kez kaçırılmış ancak yapılan haberler ve tepkiler üzerine serbest bırakılmıştı.

Cemal'in ailesinin yüreğine tekrar ateş düşüren PKK, çocuklarını geri almak için çabalayan aileyi ölümle tehdit ediyor. Cemal'in perişan durumda olan acılı ailesi ise oğullarından gelecek güzel haberi bekliyor.

YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Türkiye'ye gelen baba Celal Cabo, oğlunun zorla kaçırılıp silah altına alındığını ifade etti.

- "Oğluma bir şey olursa sorumlusu Mazlum Kobani'dir"

Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Şırnak'a gelen baba Cabo, oğlunun kurtarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısında bulundu.

Cabo, terör örgütünün Kürtlere zulüm ettiğine dikkat çekerek, "Oğluma bir şey olursa bunun sorumlusu (Terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin) Mazlum Kobani'dir." dedi.

Oğlunun daha çok küçük olduğunu dile getiren Cabo, "Üç defadır YPG oğlumu kaçırıyor. Diyorlar ki 'Oğlun kendisi geldi.16 yaşındaki çocuk kendi başına nasıl gider?" ifadelerini kullandı.

- Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

YPG/PKK'nın çocukları nasıl kandırdığını da anlatan Cabo, "Çocukların 17-18 yaşlarında arkadaşları var. Onlara (örgüte) hizmet ediyorlar ve küçük yaşlardaki çocuklara para veriyorlar. Onlara 'Gidin çocukları oyalayın, yemeğe götürün ve aranıza alın' diyorlar." diye konuştu.

Suriyeli sığınmacılara sahip çıktığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduklarını dile getiren Cabo, "Buradan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum, oğlumu bana getirsin." ifadesini kullandı.