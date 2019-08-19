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'Telaferli kadınlara devlet sahip çıkmalı'

ITC Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, DEAŞ’tan kurtarılan Telaferli Türkmen kadınlara devletin sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Genç kadınlara işkence ve utanç verici zulümde bulunuldu” dedi. 

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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Irak’ın Kerkük kentindeki ITC Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık iki yıl önce Irak güvenlik güçleri tarafından Musul’u kurtarma operasyonları başlatıldığını hatırlattı. 

YANLARINDA OLMALI 

Operasyonlarda terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan Telaferli kadınlara devletin sahip çıkması gerektiğini belirten Salihli, ‘’DEAŞ terör örgütü, kaçırdığı Türkmen Telaferli genç kadınlara yönelik işkence ve utanç verici zulümde bulundu. Irak hükümeti ve sivil toplum örgütleri bu masum insanların her yönden yanında olması gerekiyor.’’ dedi. Salihi, yaptığı açıklamada, hükümetin özellikle DEAŞ’tan kurtarılan Iraklı kadınların yeniden topluma kazandırması hususunda başarısız olduğunu ifade ederek, konuyu parlamentoda ele alacaklarını ve hükümetin gündemine taşıyacaklarını söyledi. 

KAYIPLAR BULUNUYOR 

Suriye’deki iç göçmen kamplarında hala Telaferli kadın ve çocukların olduğunu anlatan Salihi, “Özellikle Suriye’deki Hol kampında yüzlerce Telaferli kadın ve çocukları var. Terör örgütü YPG’nin kontrolündeki bölgelerde kayıplara karışan insanlarımız var. Bunların geri dönmeleri için uluslararası sivil toplum örgütlerinin üzerine düşen önemli görevler var” diye konuştu. Salihi, Telaferli kadınların terör örgütü DEAŞ’tan gördüğü işkencenin dünya basınında yeteri kadar yer almamasından yakındı.

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