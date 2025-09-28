İSTANBUL 21°C / 16°C
Dünya

Telegram'ın kurucusu Durov'dan Fransa'nın talebine ret

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Fransa istihbaratının, Moldova'da hükümetin görüşüne karşı paylaşımlar yapan bazı Telegram kanallarını kapatma talebini reddettiklerini bildirdi.

28 Eylül 2025 Pazar 17:09
Telegram'ın kurucusu Durov'dan Fransa'nın talebine ret
ABONE OL

Durov, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bir yıl önce Fransa'da bulunduğunu ve Fransız istihbaratının Moldova yönetimine cumhurbaşkanı seçimi öncesi bazı kanalları kapatma konusunda destek talebinde bulunduğunu belirtti.

Verilen kanal listesini incelediklerine işaret eden Durov, listedeki bazı kanalların Telegram kurallarını ihlal ettiğini ve kapatıldığını aktardı.

Durov, kısa bir süre sonra Telegram ekibine Moldova'daki sözde sorunlu kanalların yer aldığı ikinci bir liste verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İkinci listede bulunan kanalların tamamı meşruydu ve kurallarımıza uygundu. Bu kanalların tek ortak noktaları, Fransa ve Moldova hükümetlerinin onaylamadığı siyasi görüşleri dile getirmesiydi. Biz bu talebi yerine getirmeyi reddettik. Telegram, ifade özgürlüğünü benimsiyor ve siyasi nedenlerle içerik kaldırmayacak. Telegram'a sansürleme amacıyla baskı kurma yönündeki girişimleri ifşa etmeyi sürdüreceğim."

